Слушания дела между ВАДА и РУСАДА в CAS перенесли на июнь

Слушания дела между Всемирным антидопинговым агентством (ВАДА) и Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) в Спортивном арбитражном суде (CAS) перенесли на июнь, сообщил председатель наблюдательного совета РУСАДА Александр Ивлев.

«Сейчас слушания уже перенеслись на июнь, больше уходит на середину месяца. Ждём дальнейшей информации, как что-то будет, обязательно сообщим», — цитирует Ивлева «Р-Спорт».

Напомним, исполком ВАДА 9 декабря 2019 года единогласно согласился с рекомендацией независимого комитета по соответствию ВАДА отстранить российских спортсменов от участия в крупных международных соревнованиях, включая Олимпийские и Паралимпийские игры, на четыре года. При этом отмечалось, что чистые спортсмены из России смогут выступать в нейтральном статусе при соблюдении определённых условий. РУСАДА было признано не соответствующим Всемирному антидопинговому кодексу. Эти решения вступят в силу, если их подтвердит CAS в Лозанне по итогам разбирательства по делу ВАДА и РУСАДА.