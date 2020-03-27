Этап Кубка вызова по художественной гимнастике в Москве перенесён из-за коронавируса

Стало известно о переносе на неопределённое время этапа Кубка вызова по художественной гимнастике, который должен был состояться в Москве. Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации гимнастики (FIG).



Соревнования были запланированы на 10-12 июня. Помимо этапа в Москве FIG отменила этап Кубка мира по спортивной гимнастике в Штутгарте, Германия (20-22 марта), а также перенесла и отменила ряд международных турниров.



Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (КНР). 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила эпидемию пандемией. По состоянию на 26 марта в России подтверждено более 1036 случаев заражения вирусом, 45 из них сумели выздороветь, трое скончались.