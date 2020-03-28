Россия закрывает границы с 30 марта из-за угрозы коронавируса

Правительство России приняло решение о временном ограничении движения через автомобильные, железнодорожные, пешеходные, речные и смешанные пункты пропуска через государственную границу страны, а также через сухопутный участок российско-белорусской границы.
«В целях предупреждения проникновения на территорию Российской Федерации новой коронавирусной инфекции Минтрансу России совместно с ФСБ России, ФТС России и Роспотребнадзором с 00 часов 00 минут по московскому времени 30 марта 2020 г. временно ограничить движение через автомобильные, железнодорожные, пешеходные, речные и смешанные пункты пропуска через государственную границу Российской Федерации, а также через сухопутный участок российско-белорусской государственной границы», — говорится в распоряжении премьер-министра Михаила Мишустина, опубликованном на сайте Правительства РФ.
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