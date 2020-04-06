Исинбаева заслужила аплодисменты Пуйоля за челлендж с надеванием футболки

Двукратная олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом Елена Исинбаева приняла участие в челлендже, по условиям которого необходимо надеть футболку, стоя на руках. В процессе одевания Елена оперлась носками о стену и придерживала футболку зубами, пока вдевала руки в рукава.

Видео доступно на «Чемпионате».

Исинбаева проделала всю процедуру с такой лёгкостью и изяществом, что чемпион мира и Европы по футболу в составе сборной Испании Карлес Пуйоль, который всю карьеру провёл в «Барселоне», не удержался от аплодисментов в комментариях.

Фото: «Инстаграм» Елены Исинбаевой

Эстафету в челлендже Исинбаева передала Пуйолю, легкоатлетке Татьяне Лебедевой и фигуристу Джонатану Гурейро.

Из-за угрозы распространения коронавируса большинство спортсменов в настоящее время живут в режиме самоизоляции, как и все россияне.