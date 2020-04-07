Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Другие / Новости /

Гимнаст Белявский поучаствовал в новом челлендже, отжавшись с ребёнком на спине. Видео

Гимнаст Белявский поучаствовал в новом челлендже, отжавшись с ребёнком на спине. Видео
Другие / Прочие виды спорта 0

Российский гимнаст Давид Белявский показал, чем можно заняться дома на карантине, введение которого было обусловлено угрозой распространения коронавирусной инфекции. Спортсмен принял участие в новом челлендже с отжиманиями, усадив себе на спину ребёнка. Видео появилось в «сториз» его «инстаграма».

Если у вас не отображается видео, его можно посмотреть на «Чемпионате».

Напомним, из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции с 30 марта в Москве введён домашний режим самоизоляции для всех горожан. Также по этой причине во всём мире массово переносят и отменяют спортивные мероприятия. Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в китайском городе Ухане. По последним данным, от коронавируса скончалось более 74 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 286 тыс.

Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020