Гимнаст Белявский поучаствовал в новом челлендже, отжавшись с ребёнком на спине. Видео

Российский гимнаст Давид Белявский показал, чем можно заняться дома на карантине, введение которого было обусловлено угрозой распространения коронавирусной инфекции. Спортсмен принял участие в новом челлендже с отжиманиями, усадив себе на спину ребёнка. Видео появилось в «сториз» его «инстаграма».
Если у вас не отображается видео, его можно посмотреть на «Чемпионате».
Напомним, из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции с 30 марта в Москве введён домашний режим самоизоляции для всех горожан. Также по этой причине во всём мире массово переносят и отменяют спортивные мероприятия. Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в китайском городе Ухане. По последним данным, от коронавируса скончалось более 74 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 286 тыс.
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