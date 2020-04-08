Глеб Ретивых предложил новый челлендж на отжимания без рук

Российский лыжник Глеб Ретивых предложил всем поучаствовать в новом челлендже. Спортсмен выложил видео, на котором он отжимается без рук. При этом лыжник добавил, что речь идёт о старом видеоролике.
Видео можно посмотреть на «Чемпионате».
«Сейчас стало тенденцией, сидя дома на карантине, выкладывать челендж. Вот нашёл старое видео. Принимайте эстафету», — написал Ретивых в «Инстаграме».
В настоящее время спортсмены находятся на самоизоляции. Из-за риска распространения коронавирусной инфекции во всём мире массово переносят и отменяют спортивные мероприятия. Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (Китай). По состоянию на 8 апреля коронавирусом в мире заразилось более 1,4 млн человек. Умерло более 82 тыс. заразившихся, ещё около 302 тыс. выздоровело.
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