Глеб Ретивых предложил новый челлендж на отжимания без рук

Российский лыжник Глеб Ретивых предложил всем поучаствовать в новом челлендже. Спортсмен выложил видео, на котором он отжимается без рук. При этом лыжник добавил, что речь идёт о старом видеоролике.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

«Сейчас стало тенденцией, сидя дома на карантине, выкладывать челендж. Вот нашёл старое видео. Принимайте эстафету», — написал Ретивых в «Инстаграме».

В настоящее время спортсмены находятся на самоизоляции. Из-за риска распространения коронавирусной инфекции во всём мире массово переносят и отменяют спортивные мероприятия. Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (Китай). По состоянию на 8 апреля коронавирусом в мире заразилось более 1,4 млн человек. Умерло более 82 тыс. заразившихся, ещё около 302 тыс. выздоровело.