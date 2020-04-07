Легкоатлетка Семеня превзошла Роналду в его челлендже

Двукратная олимпийская чемпионка в беге Кастер Семеня из ЮАР поддержала челлендж, организованный португальским футболистом туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду.



Суть упражнения, которое делает португалец: в положении лёжа на спине нужно поднять ноги и руки вверх к потолку и постараться достать ладонями до ног максимальное количество раз за 45 секунд. Роналду сделал 142 повторения за 45 секунд.



Семеня на своей странице в «Инстаграме» опубликовала видео, на котором она на скорость делает упражнения на пресс. Ей удалось совершить 176 скручиваний за 45 секунд, превзойдя результат как самого Роналду, так и другого португальского футболиста, выступающего в «Бенфике», Рубена Диаша, которому удалось сделать 150 повторений.



«Привет, ребята. Спасибо Криштиану за его челлендж. Он просто зверь. Мне удалось выполнить упражнение 176 раз в течение 45 секунд», — подписала видео 29-летняя спортсменка.

Видео можно посмотреть в «инстаграме» спортсменки.