Легкоатлетка Семеня превзошла Роналду в его челлендже

Двукратная олимпийская чемпионка в беге Кастер Семеня из ЮАР поддержала челлендж, организованный португальским футболистом туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду.
Суть упражнения, которое делает португалец: в положении лёжа на спине нужно поднять ноги и руки вверх к потолку и постараться достать ладонями до ног максимальное количество раз за 45 секунд. Роналду сделал 142 повторения за 45 секунд.
Семеня на своей странице в «Инстаграме» опубликовала видео, на котором она на скорость делает упражнения на пресс. Ей удалось совершить 176 скручиваний за 45 секунд, превзойдя результат как самого Роналду, так и другого португальского футболиста, выступающего в «Бенфике», Рубена Диаша, которому удалось сделать 150 повторений.
«Привет, ребята. Спасибо Криштиану за его челлендж. Он просто зверь. Мне удалось выполнить упражнение 176 раз в течение 45 секунд», — подписала видео 29-летняя спортсменка.
Видео можно посмотреть в «инстаграме» спортсменки.
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