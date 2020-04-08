Ушел из жизни заслуженный тренер СССР по прыжкам в воду Михаил Угрюмов

Скончался заслуженный тренер СССР по прыжкам в воду Михаил Угрюмов. Об этом сообщила внучка Михаила Инна Рутковская, которая занималась сбором денежных средств на операцию дедушке на краудфандинговой платформе gofundme. Угрюмов нуждался в операции на кровеносных сосудах.
«К сожалению, после 14 дней борьбы и трех дней в отделении интенсивной терапии скончался мой дедушка Миша Угрюмов. Это произошло сегодня, 8 апреля в 7 утра по украинскому времени. Спасибо всем за помощь в борьбе, за теплые слова и пожелания. Тем, кто знал моего дедушку, я надеюсь, вы всегда будете помнить его забавным, милым, добрым, но сильным человеком, каким он и был», — написала Рутковская.
На протяжении тренерской карьеры Угрюмов много лет работал со сборными Испании и Великобритании. В последние годы он работал в Украине.
- 8 апреля 2020
-
23:18
-
23:00
-
21:10
-
18:38
-
17:51
-
17:26
-
16:59
-
16:36
-
16:25
-
16:11
-
16:09
-
16:03
-
15:03
-
14:11
-
13:55
-
13:14
-
12:59
-
12:38
-
12:37
-
11:38
-
10:55
-
10:52
-
10:39
-
10:21
-
09:52
-
09:21
-
00:53
- 7 апреля 2020
-
23:55
-
23:43
-
23:06
-
22:57
-
22:07
-
21:55
-
21:38
-
21:17