Ушел из жизни заслуженный тренер СССР по прыжкам в воду Михаил Угрюмов

Скончался заслуженный тренер СССР по прыжкам в воду Михаил Угрюмов. Об этом сообщила внучка Михаила Инна Рутковская, которая занималась сбором денежных средств на операцию дедушке на краудфандинговой платформе gofundme. Угрюмов нуждался в операции на кровеносных сосудах.



«К сожалению, после 14 дней борьбы и трех дней в отделении интенсивной терапии скончался мой дедушка Миша Угрюмов. Это произошло сегодня, 8 апреля в 7 утра по украинскому времени. Спасибо всем за помощь в борьбе, за теплые слова и пожелания. Тем, кто знал моего дедушку, я надеюсь, вы всегда будете помнить его забавным, милым, добрым, но сильным человеком, каким он и был», — написала Рутковская.



На протяжении тренерской карьеры Угрюмов много лет работал со сборными Испании и Великобритании. В последние годы он работал в Украине.