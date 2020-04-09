«Местами мне очень даже нравится эта странная самоизоляция». Чичерова — о карантине

Российская легкоатлетка Анна Чичерова, выступающая в прыжках в высоту, выразила мнение, что в карантине, введение которого было вызвано угрозой распространения коронавирусной инфекции, есть и позитивные моменты.

«Я бы сказала, что местами мне очень даже нравится эта странная самоизоляция. Можно выспаться наконец-таки, не нестись куда-то постоянно стремглав, развернуться кулинарно для близких; почитать, что очень хотел; узнать и научиться чему-то новому; посмотреть, как в данном случае, фильмы, рекомендованные друзьями.

Сергей (знакомый фотограф Чичеровой. — Прим. «Чемпионата»), спасибо за твоё одно из многих увлечение и совет посмотреть «Большую игру» — внесена в список», — написала спортсменка в своём «инстаграме».

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