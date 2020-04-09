«Местами мне очень даже нравится эта странная самоизоляция». Чичерова — о карантине

Российская легкоатлетка Анна Чичерова, выступающая в прыжках в высоту, выразила мнение, что в карантине, введение которого было вызвано угрозой распространения коронавирусной инфекции, есть и позитивные моменты.
«Я бы сказала, что местами мне очень даже нравится эта странная самоизоляция. Можно выспаться наконец-таки, не нестись куда-то постоянно стремглав, развернуться кулинарно для близких; почитать, что очень хотел; узнать и научиться чему-то новому; посмотреть, как в данном случае, фильмы, рекомендованные друзьями.
Сергей (знакомый фотограф Чичеровой. — Прим. «Чемпионата»), спасибо за твоё одно из многих увлечение и совет посмотреть «Большую игру» — внесена в список», — написала спортсменка в своём «инстаграме».
Также посмотрите видео знаменитого «пьяного» прыжка Ивана Ухова.
- 9 апреля 2020
-
12:42
-
12:41
-
12:26
-
12:19
-
11:55
-
11:54
-
11:26
-
11:00
-
10:55
-
10:39
-
10:31
-
10:03
-
10:02
-
09:20
-
09:19
-
08:46
-
08:32
-
07:49
-
07:15
-
04:46
-
00:48
-
00:11
- 8 апреля 2020
-
23:18
-
23:00
-
21:10
-
18:38
-
17:51
-
17:26
-
16:59
-
16:36
-
16:25
-
16:11
-
16:09
-
16:03
-
15:03