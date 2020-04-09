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Вяльбе: буду стоять на своём — такой комментатор, как Губерниев, лыжным гонкам не нужен

Вяльбе: буду стоять на своём — такой комментатор, как Губерниев, лыжным гонкам не нужен
Другие / Лыжный спорт 0

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе поделилась деталями конфликта со спортивным комментатором Дмитрием Губерниевым.

«Есть рамки, за которые не следует выходить. К сожалению, Дмитрий всячески пытается это сделать, поэтому я ограждала и буду ограждать его вмешательство в команду. Буду продолжать стоять на своём.

Если говорить конкретно, Губерниев даже не журналист, насколько помню. В целом он спортивный комментатор, которому нужно комментировать. Каждый должен заниматься своим делом. В своё время Дмитрий был замечательным комментатором, но сейчас его самомнение стало слишком большим. Считает, что может зайти в чужой номер, задавать какие-то вопросы…

В целом не хочу, чтобы он комментировал лыжные гонки. Всё. Думаю, на этом нужно закончить, ведь уже завтра все СМИ будут об этом писать, а Дмитрий — на это отвечать и получать хайп, считать себя самым великим. Это его право, но, считаю, нам такой комментатор не нужен», — заявила Вяльбе во время онлайн-трансляции на «Спорт-экспресс».

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