Дмитрий Губерниев с сыном спели «песню про коронавирус»

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев выложил в «Инстаграм» видео, на котором он и его сын Михаил исполняют песню группы «Ария» «Воля и разум».
«Группа „Отцы и дети“ исполняет песню про коронавирус», — сказал Губерниев в начале видео. Михаил исполнил вокальную партию, а Дмитрий отстукивал ритм на импровизированной ударной установке — роль барабанов исполнили домашние предметы. Сам комментатор при этом в шапке-ушанке. Отметим, что «песней про коронавирус» композицию «Арии» Губерниев назвал неспроста. В припеве песни есть такие строки: «Всё, во что ты навеки влюблён уничтожит разом тысячеглавый убийца-дракон. Должен быть повержен он!»
«Песня про коронавирус!!! Михаил старался как мог!!! Всем здоровья!!! Что ещё ярко исполнить??? Жду комментарии !!!» — подписал видео Губерниев.
Последнее спортивное событие, которое прокомментировал Губерниев — заключительный этап Кубка мира по биатлону в Финляндии.
- 14 апреля 2020
-
04:40
-
04:28
-
03:58
-
00:56
-
00:28
-
00:12
-
00:03
- 13 апреля 2020
-
22:46
-
22:02
-
21:37
-
21:11
-
20:48
-
20:09
-
18:37
-
17:55
-
17:41
-
16:46
-
16:30
-
16:23
-
16:02
-
15:43
-
15:04
-
15:02
-
14:37
-
14:12
-
13:42
-
13:28
-
13:21
-
13:04
-
12:58
-
12:41
-
12:21
-
11:24
-
10:54
-
10:51