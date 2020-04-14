Дмитрий Губерниев с сыном спели «песню про коронавирус»

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев выложил в «Инстаграм» видео, на котором он и его сын Михаил исполняют песню группы «Ария» «Воля и разум».

«Группа „Отцы и дети“ исполняет песню про коронавирус», — сказал Губерниев в начале видео. Михаил исполнил вокальную партию, а Дмитрий отстукивал ритм на импровизированной ударной установке — роль барабанов исполнили домашние предметы. Сам комментатор при этом в шапке-ушанке. Отметим, что «песней про коронавирус» композицию «Арии» Губерниев назвал неспроста. В припеве песни есть такие строки: «Всё, во что ты навеки влюблён уничтожит разом тысячеглавый убийца-дракон. Должен быть повержен он!»

«Песня про коронавирус!!! Михаил старался как мог!!! Всем здоровья!!! Что ещё ярко исполнить??? Жду комментарии !!!» — подписал видео Губерниев.

Последнее спортивное событие, которое прокомментировал Губерниев — заключительный этап Кубка мира по биатлону в Финляндии.