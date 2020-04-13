«Сексуальность первой фотки зашкаливает». Подписчики оценили новый лук Губерниева

Известный российский комментатор Дмитрий Губерниев опубликовал свежую подборку фотографий в «Инстаграме», предложив подписчикам оценить, какой наряд больше подходит ему.

«Ребята, как давно не было битвы луков! Суровой и беспощадной! Вы готовы? Какой лук на сегодня в тренде и самый мощный? Первый, второй или третий? Голосуем и комментируем! Всем здоровья!» — подписал он фотографии.

«Сексуальность первой фотки зашкаливает», — ответил один из подписчиков.

Если у вас не отображаются фотографии, их можно посмотреть в «инстаграме» Губерниева.

Ранее Губерниев отреагировал на игривое фото гимнастки Дарьи Спиридоновой, которое та выложила в «Инстаграм».

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