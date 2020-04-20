Российская конькобежка, застрявшая на Бали, выложила фото в откровенном бикини

Российская конькобежка Елена Сохрякова, которая на минувшей неделе вернулась в Россию с индонезийского острова Бали, опубликовала в «Инстаграме» фотографию, на которой она изображена в откровенном бикини.
Если у вас не отображается фотография, её можно посмотреть в «инстаграме» спортсменки.
Напомним, ранее Сохрякова и другая конькобежка Анна Чернова застряли на Бали ввиду отсутствия подходящих авиарейсов из-за карантина, введение которого было обусловлено угрозой распространения коронавирусной инфекции. Также по этой причине с 30 марта в Москве введён домашний режим самоизоляции для всех горожан, а во всём мире массово переносят и отменяют спортивные мероприятия.
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