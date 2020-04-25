«Совсем попутал, голова из телека?» Губерниева обвинили в непонимании реалий спорта

Спортсмены и тренеры, недовольные решением Министерства спорта РФ запретить тренировки из-за карантина, связанного с пандемией коронавируса, поспорили с известным ведущим Дмитрием Губерниевым. Комментатор оставил несколько сообщений в аккаунте Министерства спорта РФ в «Инстаграме». Там он поддержал позицию Министерства спорта, призвав спортсменов запастись терпением.
В частности, против решения Министерства спорта выступил организатор спортивно-массовых мероприятий Дмитрий Антохин. Далее уже Губерниев оскорбительно отозвался об Антохине, спровоцировав не менее резкий ответ.
«Ты почему имеешь право оскорблять людей? Совсем попутал, голова из телека? Засунь свою пропаганду в одно место! Ты совершенно не понимаешь, что происходит в сегменте массового спорта. Не тебе меня судить, соловьиный друг», — написал Антохин.
Недовольство многих тренеров и спортсменов вызвало решение Министерства спорта, запрещающее тренировки в маленьких группах и на спортивных базах.
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