Дмитрий Губерниев: господа спортсмены, не будьте эгоистами!

Российский комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на обращение Министерства спорта РФ к спортсменам и тренерам. Министр спорта Олег Матыцин призвал всех запастись терпением и оставаться дома. Из-за пандемии коронавируса спортсмены фактически не могут тренироваться.
«Зашёл на страничку Минспорта в «Инстаграме», где министр Матыцин просит спортсменов потерпеть, тренироваться дома и так далее. И что вижу? Дайте лёд, воду, мяч… Мы хотим маленькими группами тренироваться, а вот в Китае… Друзья, не надо жить, «под собою не чуя страны»! Люди вокруг болеют, умирают. Ситуация тяжёлая. Запереть спортсменов на базах? Чтобы там, в закрытом пространстве, Covid выращивать? Почитайте новости про монастыри, дома престарелых, корабли. Господа спортсмены, сохраните своё и чужое здоровье. Не будьте эгоистами. Потерпите. С верой в здравый смысл и российский спорт, который после пандемии всех победит», — написал Губерниев в «Телеграме».
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