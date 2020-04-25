Олимпийская чемпионка Шишкина устроила прыжки в купальниках. Видео
Двукратная олимпийская чемпионка, 14-кратная чемпионка мира, пятикратная чемпионка Европы по синхронному плаванию россиянка Алла Шишкина устроила показ купальников.
«Сегодня во мне снова проснулся дух творчества. Часто получаю в директ вопрос, сколько у меня купальников и какие любимые. Здесь лишь малая часть моей коллекции купальников, но даже и так получилось прикольно», — написала Алла Шишкина на своей странице в «Инстаграме».
Видео можно посмотреть на «Чемпионате».
Из-за угрозы распространения коронавируса все спортивные сооружения, включая бассейны, закрыты. Спортсмены, как и большинство россиян, находятся на самоизоляции, тренируются в домашних условиях и участвуют в различных челленджах.
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