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Олимпийская чемпионка Шишкина устроила прыжки в купальниках. Видео

Олимпийская чемпионка Шишкина устроила прыжки в купальниках. Видео
Другие / Водные виды спорта 0

Двукратная олимпийская чемпионка, 14-кратная чемпионка мира, пятикратная чемпионка Европы по синхронному плаванию россиянка Алла Шишкина устроила показ купальников.

«Сегодня во мне снова проснулся дух творчества. Часто получаю в директ вопрос, сколько у меня купальников и какие любимые. Здесь лишь малая часть моей коллекции купальников, но даже и так получилось прикольно», — написала Алла Шишкина на своей странице в «Инстаграме».

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

Из-за угрозы распространения коронавируса все спортивные сооружения, включая бассейны, закрыты. Спортсмены, как и большинство россиян, находятся на самоизоляции, тренируются в домашних условиях и участвуют в различных челленджах.

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