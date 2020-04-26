Сундбю — о непопадании в сборную: как будто жена уходит после 30 лет брака

Двукратный олимпийский чемпион норвежский лыжник Мартин Йонсруд Сундбю прокомментировал первое за 12 лет непопадание в состав сборной Норвегии для подготовки к сезону.

«Как будто жена уходит после 30 лет брака. Невероятно странное чувство. Понятно, что у меня есть личные обстоятельства, которые не позволяют тренироваться с командой, – в мае мы ждём третьего ребёнка.



У меня были хорошие результаты, которые позволяли мне рассчитывать на место в команде, я давно на особом положении. Но выдалась ужасная зима, и теперь трудно рассчитывать на особое отношение, если не попадаешь в сборную по спортивному принципу.



Сборная – это место для развития, там собраны лучшие. Этот эффект теряется, когда не тренируешься там. У меня были некоторые хорошие результаты, но тогда я не смог внести свой вклад.

Тренер ясно дал понять, что моё место под угрозой. Затем лыжная федерация вынуждена была экономить, а я в самом низу списка кандидатов в команду. И вот я вне сборной.

Я не отказывался от места в сборной, мне его просто не предлагали. Но моя цель остается прежней – взять медали на чемпионате мира», – приводит слова Сундбю NRK.