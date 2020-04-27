Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Другие / Новости /

«Звоню пожарным!» Болельщики отреагировали на сексуальное фото конькобежки Сохряковой

«Звоню пожарным!» Болельщики отреагировали на секс
«Звоню пожарным!» Болельщики отреагировали на сексуальное фото конькобежки Сохряковой
Другие / Конькобежный спорт 0

Российская конькобежка Елена Сохрякова выложила в свой «инстаграм» три фотографии с фотосессии, которые не остались не замеченными пользователями. На снимках Сохрякова сидит на мотороллере, принимая различные позы.

Подписчикам спортсменки понравились фотографии. Вот как они оценили фотосессию.

«Топик огонь».
«Ну ты, конечно, пожар устроила».
«Звоню пожарным!».
«Очень красиво».

Напомним, Сохрякова приобрела широкую известность после того, как вместе с другой конькобежкой, Анной Черновой, застряла на индонезийском острове Бали. Спортсменки на протяжении некоторого времени не могли покинуть остров из-за отсутствия подходящих авиарейсов, но в конце концов всё же вылетели из Индонезии и вернулись на родину.

Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020