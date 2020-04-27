«Звоню пожарным!» Болельщики отреагировали на сексуальное фото конькобежки Сохряковой

Российская конькобежка Елена Сохрякова выложила в свой «инстаграм» три фотографии с фотосессии, которые не остались не замеченными пользователями. На снимках Сохрякова сидит на мотороллере, принимая различные позы.

Подписчикам спортсменки понравились фотографии. Вот как они оценили фотосессию.

«Топик огонь».

«Ну ты, конечно, пожар устроила».

«Звоню пожарным!».

«Очень красиво».

Напомним, Сохрякова приобрела широкую известность после того, как вместе с другой конькобежкой, Анной Черновой, застряла на индонезийском острове Бали. Спортсменки на протяжении некоторого времени не могли покинуть остров из-за отсутствия подходящих авиарейсов, но в конце концов всё же вылетели из Индонезии и вернулись на родину.