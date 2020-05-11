Солдатова в растяжке поставила кружку на ногу и отпила, стоя на одной ноге. Видео

Четырёхкратная чемпионка мира по художественной гимнастике 21-летняя россиянка Александра Солдатова выложила в «сториз» своего «инстаграма» видео, в котором показано, как она выполняет вертикальную растяжку. Спортсменка при этом поставила кружку на ногу, а затем отпила из неё, стоя на одной ноге.

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В настоящее время Солдатова, как и большинство других спортсменов, пребывает на карантине, введение которого было вызвано угрозой распространения коронавирусной инфекции. Напомним, из-за этого с 30 марта в Москве введён домашний режим самоизоляции для всех горожан. Также по этой причине во всём мире массово переносят и отменяют спортивные мероприятия.