Гимнастка Солдатова показала видео, как она едет на коне
Четырёхкратная чемпионка мира по художественной гимнастике 21-летняя россиянка Александра Солдатова выложила в своём «инстаграме» видео, в котором можно посмотреть, как она проехалась на лошади.
«Рассматриваю архив, это было незабываемо! P. S. Будет ещё серия», — подписала спортсменка видео.
Если у вас не отображается видео, его можно посмотреть на «Чемпионате».
21-летняя Солдатова — трёхкратная чемпионка мира в командном зачёте (2014, 2015, 2018), чемпионка мира в упражнении с лентой (2018), трёхкратная чемпионка Европы в командном зачёте (2015, 2017, 2019). В настоящее время она, как и большинство других спортсменов, пребывает на карантине, введение которого было обусловлено угрозой распространения коронавируса.
Солдатова в растяжке поставила кружку на ногу и отпила, стоя на одной ноге. Видео
- 15 мая 2020
-
16:37
-
16:27
-
16:11
-
13:38
-
13:09
-
10:37
-
09:54
-
05:55
-
05:36
- 14 мая 2020
-
23:25
-
19:30
-
19:12
-
17:51
-
17:12
-
16:38
-
14:31
-
10:36
-
09:58
-
08:30
-
01:05
-
00:12
- 13 мая 2020
-
23:31
-
22:38
-
20:17
-
19:17
-
17:58
-
16:02
-
15:56
-
14:37
-
13:50
-
12:38
-
10:37
-
09:55
-
09:38
-
09:03
Партнерский контент