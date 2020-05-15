Гимнастка Солдатова показала видео, как она едет на коне

Четырёхкратная чемпионка мира по художественной гимнастике 21-летняя россиянка Александра Солдатова выложила в своём «инстаграме» видео, в котором можно посмотреть, как она проехалась на лошади.

«Рассматриваю архив, это было незабываемо! P. S. Будет ещё серия», — подписала спортсменка видео.

Если у вас не отображается видео, его можно посмотреть на «Чемпионате».

21-летняя Солдатова — трёхкратная чемпионка мира в командном зачёте (2014, 2015, 2018), чемпионка мира в упражнении с лентой (2018), трёхкратная чемпионка Европы в командном зачёте (2015, 2017, 2019). В настоящее время она, как и большинство других спортсменов, пребывает на карантине, введение которого было обусловлено угрозой распространения коронавируса.