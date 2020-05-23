В России за сутки коронавирусом заразились 9434 человека, отмечено 139 летальных исходов

В России число заболевших в результате заражения коронавирусной инфекцией выросло за сутки на 9434 человека, сообщает сайт Стопкоронавирус.рф. В настоящий момент общее число заболевших составляет 335 882 человека, из которых выздоровели 107 936. Зафиксировано ещё 139 летальных исходов. За всё время скончались 3388 человек.
Распределение новых случаев заражения коронавирусом по регионам России
Москва — 3190
Московская область — 846
Санкт-Петербург — 363
Ростовская область — 353
Нижегородская область — 211
Свердловская область — 171
Красноярский край — 148
Республика Дагестан — 127
Калужская область — 125
Ярославская область — 115
Волгоградская область — 107
Брянская область — 103
Пензенская область — 102
Республика Саха (Якутия) — 100
Рязанская область — 98
Саратовская область — 98
Ульяновская область — 98
Иркутская область — 95
Чувашская Республика — 91
Тульская область — 90
Краснодарский край — 89
Республика Башкортостан — 88
Омская область — 87
Самарская область — 86
Курская область — 83
Новосибирская область — 83
Кабардино-Балкарская Республика — 80
Челябинская область — 80
Тамбовская область — 79
Республика Татарстан — 76
Владимирская область — 74
Ставропольский край — 74
Белгородская область — 73
Алтайский край — 69
Республика Северная Осетия — 67
Липецкая область — 65
Смоленская область — 65
Хабаровский край — 63
Орловская область — 61
Ханты-Мансийский АО — 58
Воронежская область — 57
Ленинградская область — 57
Приморский край — 53
Астраханская область — 51
Пермский край — 47
Республика Калмыкия — 46
Республика Тыва — 46
Забайкальский край — 43
Ивановская область — 42
Республика Ингушетия — 42
Оренбургская область — 42
Вологодская область — 41
Калининградская область — 41
Республика Марий Эл — 41
Республика Коми — 38
Архангельская область — 37
Ямало-Ненецкий АО — 36
Новгородская область — 35
Тюменская область — 35
Мурманская область — 34
Республика Бурятия — 34
Республика Мордовия — 32
Тверская область — 31
Республика Адыгея — 31
Республика Хакасия — 31
Псковская область — 30
Кировская область — 30
Томская область — 29
Амурская область — 23
Камчатский край — 23
Костромская область — 20
Карачаево-Черкесская Республика — 20
Чеченская Республика — 20
Республика Карелия — 16
Удмуртская Республика — 15
Кемеровская область — 14
Республика Крым — 10
Магаданская область — 9
Курганская область — 8
Севастополь — 5
Сахалинская область — 3
Ненецкий АО — 2
Чукотский АО — 2
Еврейская АО — 1
- 23 мая 2020
-
11:00
-
10:40
-
09:48
-
09:47
-
00:26
-
00:00
- 22 мая 2020
-
23:18
-
18:57
-
18:06
-
17:51
-
16:32
-
16:26
-
16:02
-
15:20
-
15:01
-
14:06
-
14:01
-
11:38
-
10:38
-
00:33
-
00:13
- 21 мая 2020
-
23:15
-
22:58
-
22:37
-
21:33
-
19:07
-
17:45
-
16:00
-
12:02
-
11:37
-
10:38
-
08:43
- 20 мая 2020
-
23:51
-
22:12
-
21:57