В России за сутки коронавирусом заразились 9434 человека, отмечено 139 летальных исходов

В России число заболевших в результате заражения коронавирусной инфекцией выросло за сутки на 9434 человека, сообщает сайт Стопкоронавирус.рф. В настоящий момент общее число заболевших составляет 335 882 человека, из которых выздоровели 107 936. Зафиксировано ещё 139 летальных исходов. За всё время скончались 3388 человек.

Распределение новых случаев заражения коронавирусом по регионам России

Москва — 3190

Московская область — 846

Санкт-Петербург — 363

Ростовская область — 353

Нижегородская область — 211

Свердловская область — 171

Красноярский край — 148

Республика Дагестан — 127

Калужская область — 125

Ярославская область — 115

Волгоградская область — 107

Брянская область — 103

Пензенская область — 102

Республика Саха (Якутия) — 100

Рязанская область — 98

Саратовская область — 98

Ульяновская область — 98

Иркутская область — 95

Чувашская Республика — 91

Тульская область — 90

Краснодарский край — 89

Республика Башкортостан — 88

Омская область — 87

Самарская область — 86

Курская область — 83

Новосибирская область — 83

Кабардино-Балкарская Республика — 80

Челябинская область — 80

Тамбовская область — 79

Республика Татарстан — 76

Владимирская область — 74

Ставропольский край — 74

Белгородская область — 73

Алтайский край — 69

Республика Северная Осетия — 67

Липецкая область — 65

Смоленская область — 65

Хабаровский край — 63

Орловская область — 61

Ханты-Мансийский АО — 58

Воронежская область — 57

Ленинградская область — 57

Приморский край — 53

Астраханская область — 51

Пермский край — 47

Республика Калмыкия — 46

Республика Тыва — 46

Забайкальский край — 43

Ивановская область — 42

Республика Ингушетия — 42

Оренбургская область — 42

Вологодская область — 41

Калининградская область — 41

Республика Марий Эл — 41

Республика Коми — 38

Архангельская область — 37

Ямало-Ненецкий АО — 36

Новгородская область — 35

Тюменская область — 35

Мурманская область — 34

Республика Бурятия — 34

Республика Мордовия — 32

Тверская область — 31

Республика Адыгея — 31

Республика Хакасия — 31

Псковская область — 30

Кировская область — 30

Томская область — 29

Амурская область — 23

Камчатский край — 23

Костромская область — 20

Карачаево-Черкесская Республика — 20

Чеченская Республика — 20

Республика Карелия — 16

Удмуртская Республика — 15

Кемеровская область — 14

Республика Крым — 10

Магаданская область — 9

Курганская область — 8

Севастополь — 5

Сахалинская область — 3

Ненецкий АО — 2

Чукотский АО — 2

Еврейская АО — 1