Писаревский: случаев коронавируса у российских тяжелоатлетов не обнаружено

Тренер сборной России по тяжёлой атлетике Олег Писаревский рассказал о подготовке команды в условиях самоизоляции.



«Мы постоянно на связи со спортсменами, тренерами и контролируем ситуацию с состоянием их здоровья. Все они сейчас на самоизоляции, но находят любые возможности даже в таких условиях продолжать тренировки. И никаких случаев заболевания коронавирусом и каких-то предпосылок к этому у наших спортсменов, к счастью, нет.



Все ведущие тяжелоатлеты страны здоровы и продолжают готовиться к предстоящим соревнованиям, в том числе и к чемпионату Европы, который в этом году пройдет в Москве», — цитирует Писаревского «Р-Спорт».



Вcпышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (Китай). 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию. Практически все спортивные турниры по всему миру отменены. В общей сложности в мире уже зафиксировано более 5,3 млн случаев заражения коронавирусом. Уже более 342 тыс. человек умерло.