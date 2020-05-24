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Писаревский: случаев коронавируса у российских тяжелоатлетов не обнаружено

Писаревский: случаев коронавируса у российских тяжелоатлетов не обнаружено
Другие / Прочие виды спорта 0

Тренер сборной России по тяжёлой атлетике Олег Писаревский рассказал о подготовке команды в условиях самоизоляции.

«Мы постоянно на связи со спортсменами, тренерами и контролируем ситуацию с состоянием их здоровья. Все они сейчас на самоизоляции, но находят любые возможности даже в таких условиях продолжать тренировки. И никаких случаев заболевания коронавирусом и каких-то предпосылок к этому у наших спортсменов, к счастью, нет.

Все ведущие тяжелоатлеты страны здоровы и продолжают готовиться к предстоящим соревнованиям, в том числе и к чемпионату Европы, который в этом году пройдет в Москве», — цитирует Писаревского «Р-Спорт».

Вcпышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (Китай). 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию. Практически все спортивные турниры по всему миру отменены. В общей сложности в мире уже зафиксировано более 5,3 млн случаев заражения коронавирусом. Уже более 342 тыс. человек умерло.

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