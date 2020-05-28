Исинбаева рассказала, как обстоит ситуация с восстановлением ВФЛА

Двукратная олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом, обладательница 28 мировых рекордов российская легкоатлетка Елена Исинбаева рассказала, как обстоят дела с восстановлением в правах Всероссийской федерации лёгкой атлетики. Напомним, World Athletics временно отстранила ВФЛА из-за ситуации с допингом.

«Очень важно, чтобы президент и спортсмены были не против друг друга, а делали одно дело. Что касается восстановления, уже сделано многое. Одним из условий был абсолютно новый президиум, президент и новая комиссия спортсменов. Нужно было полностью обновить аппарат и органы управления. Этот критерий выполнен.

Сейчас начинает выполняться критерий по финансам. Как только он будет выполнен, мы можем надеяться на восстановление нашей федерации.

Все критерии, которые были прописаны в дорожной карте, практически сделаны, осталось совсем немного, чтобы достичь цели. Мы все в это очень верим и ждём. Наши спортсмены истосковались выступать без российского флага, либо истостоковались просто не выступать. Наши атлеты должны проходить большое количество кордонов, чтобы быть допущенными к чемпионатам мира и Олимпийским играм.

В 2016 году постарадала лёгкая атлетика, к остальным вопросов особо не было. Если сравнивать с нынешним положением, то сейчас ситуация сложнее, потому что наложилась ещё и пандемия. Тогда было немного обидно, потому что за ошибки и халатность пострадала вся федерация. Из-за отдельной группы лиц не поехала вся сборная.

Я готовилась к последним Олимпийским играм и была в отличной форме. Все силы были брошены на них, и было обидно не посетить их. Это жизнь, мы принимаем всё, что она даёт», — сказала Исинбаева в интервью YouTube-каналу МССУОР №1.