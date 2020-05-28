Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Другие / Новости /

Впервые за 124-летнюю историю отменён Бостонский марафон

Впервые за 124-летнюю историю отменён Бостонский марафон
Другие / Лёгкая атлетика 0

Организаторы старейшего марафонского забега в мире, проводящегося в Бостоне (США), заявили о его отмене в 2020 году. Причиной такого решения стала пандемия коронавируса. Об этом сообщается в официальном «твиттере» соревнований.

Сначала марафон был перенесён на 14 сентября, однако теперь стало известно, что он не состоится. Таким образом, Бостонский марафон не состоится впервые за 124-летнюю историю.

Все участники, зарегистрировавшиеся на мероприятии, получат возврат средств, оплаченных в качестве вступительного взноса. Организаторы планируют провести марафон в виртуальном формате. Все, кто был зарегистрирован на реальный забег, получат возможность принять участие в виртуальной версии марафона.

Комментарии (0)
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020