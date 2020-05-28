Впервые за 124-летнюю историю отменён Бостонский марафон

Организаторы старейшего марафонского забега в мире, проводящегося в Бостоне (США), заявили о его отмене в 2020 году. Причиной такого решения стала пандемия коронавируса. Об этом сообщается в официальном «твиттере» соревнований.



Сначала марафон был перенесён на 14 сентября, однако теперь стало известно, что он не состоится. Таким образом, Бостонский марафон не состоится впервые за 124-летнюю историю.



Все участники, зарегистрировавшиеся на мероприятии, получат возврат средств, оплаченных в качестве вступительного взноса. Организаторы планируют провести марафон в виртуальном формате. Все, кто был зарегистрирован на реальный забег, получат возможность принять участие в виртуальной версии марафона.