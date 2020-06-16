Чемпиона «Джиро Д’Италия» 2004 года госпитализировали с инфекцией в желудочках мозга
Победитель веломногодневки «Джиро Д’Италия» 2004 года Дамиано Кунего сообщил, что его госпитализировали с инфекцией в желудочках мозга. По словам бывшего спортсмена, его жизни ничто не угрожает.
«У меня была инфекция в желудочке головного мозга. Из-за этого мне пришлось остановить всю деятельность. Превосходный персонал нейрохирургии в Вероне сопровождает меня в ежедневной антибактериальной терапии. Она будет проходить следующие три-четыре недели. К счастью, всё будет хорошо. Скоро вернусь… Очевидно, на велосипеде», — написал велогонщик в «Инстаграме».
Кунего — трёхкратный чемпион «Джиро Д’Ломбардия» и «Джиро дель Трентино». В 2018 году спортсмен завершил карьеру, после чего начал работать тренером и консультантом.
- 16 июня 2020
-
23:47
-
23:29
-
19:14
-
19:05
-
17:52
-
16:21
-
15:46
-
14:33
-
10:33
-
09:51
-
00:32
- 15 июня 2020
-
23:27
-
20:07
-
17:59
-
17:27
-
16:46
-
15:39
-
13:56
-
13:39
-
11:04
-
10:46
-
10:20
-
09:19
- 14 июня 2020
-
19:47
-
17:43
-
17:34
-
17:18
-
16:43
-
15:41
-
14:16
-
11:51
- 13 июня 2020
-
21:30
-
19:56
-
17:47
-
11:54
Партнерский контент