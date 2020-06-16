Чемпиона «Джиро Д’Италия» 2004 года госпитализировали с инфекцией в желудочках мозга

Победитель веломногодневки «Джиро Д’Италия» 2004 года Дамиано Кунего сообщил, что его госпитализировали с инфекцией в желудочках мозга. По словам бывшего спортсмена, его жизни ничто не угрожает.

«У меня была инфекция в желудочке головного мозга. Из-за этого мне пришлось остановить всю деятельность. Превосходный персонал нейрохирургии в Вероне сопровождает меня в ежедневной антибактериальной терапии. Она будет проходить следующие три-четыре недели. К счастью, всё будет хорошо. Скоро вернусь… Очевидно, на велосипеде», — написал велогонщик в «Инстаграме».

Кунего — трёхкратный чемпион «Джиро Д’Ломбардия» и «Джиро дель Трентино». В 2018 году спортсмен завершил карьеру, после чего начал работать тренером и консультантом.