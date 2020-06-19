Сутовский: нельзя приравнивать звания гроссмейстера и онлайн-гроссмейстера

Генеральный директор ФИДЕ Эмиль Сутовский прокомментировал информацию издания «Коммерсантъ» о том, что в ближайшей перспективе шахматистам, участвующим в онлайн-турнирах, будут присваивать официальный рейтинг. Также сообщалось, что они даже могут претендовать на участие в официальных соревнованиях.



«Нельзя никоим образом приравнивать звания гроссмейстера и онлайн-гроссмейстера. Изначально требования очень различны. Говорить о том, что можно стать гроссмейстером, играя за доской, или стать гроссмейстером онлайн, невозможно и неправильно. Разница огромная. Есть также различия по форматам проведения турнира, нормативам выполнения званий, регламентациям античитерских проверок. В этом плане у нас есть претензии к тексту пресс-релиза. Он, скажем так, не совсем правильно и чётко доносит информацию. Там есть много мест, требующих уточнения. Когда пресс-релиз указывает на то, что можно получить рейтинг профессионального игрока, — это явное преувеличение. Да, рейтинг площадки действительно признаётся ФИДЕ как онлайн-рейтинг, но имеет мало общего с реальным рейтингом.



Соглашение о создании площадки и решение о передаче контроля над ней частной компании было подписано ещё прошлым руководством ФИДЕ. Важно понимать, что это не новое соглашение. В целом оно предусматривало возможность онлайн-титулов, просто размах площадки был достаточно скромный. Наверное, именно поэтому они о себе так громко не заявляли.



Что касается контракта МТС с World Chess, то мы рады тому, что поддержка шахмат приходит от крупных компаний. Будем рады появлению МТС в числе брендов, которые интересуются шахматами. Это очень здорово! Единственное — смущает то, как была озвучена эта информация. Надеемся, что компания хорошо понимает указанные выше различия. В свете продвижения онлайн-турниров, рейтингов и званий мы рассматриваем нормативы очень серьёзно. Очень не хочется наплодить огромное количество онлайн-гроссмейстеров, которые к гроссмейстерам в привычном понимании не будут иметь никакого отношения.



Онлайн-шахматы сейчас переживают большой бум. Мы только что закончили наш проект, который назывался Checkmate Coronavirus, в нём приняли участие более 540 тыс. человек. Это было на всех платформах. Мы видим, что все крупнейшие игроки на рынке существенно расширили свою деятельность — за последние три месяца онлайн-аудитория шахмат выросла более чем вдвое. Но очень важно, чтобы люди, которые с шахматным миром соприкасаются, получали только достоверную информацию. Задача ФИДЕ — быть катализатором, защищать интересы тех, кто приходит в шахматный мир, чтобы они остались в нём и не испытали разочарования из-за того, что им посулили нечто, чего нет в природе. Мы также очень ответственно выстраиваем работу с корпоративными спонсорами и видим большой потенциал для добросовестного взаимовыгодного сотрудничества с крупнейшими компаниями России и мира. В этом году должна была состояться Всемирная шахматная Олимпиада в Москве и Ханты-Мансийске — с участием команд из 190 стран. Из-за пандемии нам пришлось перенести её на следующий год, а пока планируем проведение онлайн-Олимпиады. Надеемся, что событие получится масштабным. Как нам кажется, это соревнование способно придать дальнейший импульс развитию шахмат онлайн», — сказал Сутовский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.