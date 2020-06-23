Путин предложил ввести прогрессивную шкалу НДФЛ

Президент Российской Федерации Владимир Путин в эти минуты выступает с обращением к россиянам. Глава государства рассказал об успешной борьбе с пандемией коронавируса. Во время выступления он сообщил об увеличении трат на здравоохранение за счёт повышения НДФЛ для тех, кто зарабатывает более 5 млн рублей в год.

«С 2001 года у нас действует плоская шкала на доходы физических лиц. Граждане платят налог 13%, и на первый взгляд это выглядит несправедливо. С учётом нового качества администрирования появилась возможность распределять налоговую нагрузку более дифференцированно. С 1 января 2021 года предлагаю изменить налогообложение до 15% для тех, кто зарабатывает свыше 5 миллионов рублей в год. Это даст бюджету порядка 60 миллиардов рублей. Средства пойдут в дополнение к тем ресурсам, которые уже выделяются на лекарственное обеспечение. Решение об использовании должно быть прозрачным и открытым. Моральное право принимать эти решения имеют только врачи», — сказал Путин.