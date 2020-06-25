Командный чемпионат мира по настольному теннису перенесён на 2021 год
Стало известно о переносе командного мирового первенства по настольному теннису. Как сообщается на официальном сайте Международной федерации настольного тенниса, соревнования пройдут в 2021 году.
Турнир должен был пройти с 22 по 29 марта 2020 года в Пусане (Южная Корея). Позже из-за пандемии коронавируса он был перенесён — 27 сентября — 4 октября. Теперь же первенство перенесено во второй раз.
Будет перенесён и личностный чемпионат мира по настольному теннису, который был запланирован на 17–28 июня 2021 года. Новая дата проведения соревнований станет известна позже.
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