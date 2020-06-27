Лесун: меня гоняла конная полиция. Чтобы по лесу побегать, приходилось брать с собой пакет

Олимпийский чемпион в современном пятиборьбе Александр Лесун рассказал о тренировках в условиях карантина. По словам Лесуна, заниматься в таких условиях практически невозможно. Спортсмен во время пандемии находился в Москве.

«Онлайн-тренировки? Не очень понимаю, ради чего это делалось. Видимо, кому-то это было нужно. У меня есть знакомые, которые сломались на онлайн-тренировках. Наставника рядом нет, некому подсказать, некому исправить. А родители требуют, чтобы с их чадами занимались. В итоге это всё приводит к плохим последствиям. Техника ломается, травмы случаются. То же фехтование. Любое смещение угла укола хотя бы на один процент — фактически новое действие руки, тела. На высшем уровне мишени — вообще зло. Это как бороться с собой. Всегда нужен противник, иначе в лучшем случае ты ничему не научишься, в худшем — растеряешь то, что было. А потом удивляемся, почему у нас травмы происходят во время карантина.

В других регионах на карантине люди нормально тренировались. А меня конная полиция гоняла. Иногда, чтобы просто по лесу побегать, приходилось брать с собой пакет. Объяснял полицейским, что приходиться бегать хотя бы до магазина. Верили. Хорошо, сейчас уже разрешили бегать без конвоя, плавать в озере, на спортивной площадке хоть что-то делать, но все равно этого мало. Нужны сборы. Лично я вес вроде не набрал, но стал меньше есть и спать. Энергия не уходит, копится. Организм переживает», — цитирует Лесуна Sportbox.