Гири стал соперником Непомнящего в полуфинале шахматного онлайн-турнира Chessable Masters
Российский гроссмейстер Александр Грищук не сумел выйти в полуфинал шахматного онлайн-турнира Chessable Masters. Во втором четвертьфинальном матче Грищук проиграл Анишу Гири из Нидерландов со счётом 1:3. Первая встреча тех же оппонентов в четвертьфинале также завершилась победой Гири.
Соперником голландского гроссмейстера по полуфиналу станет другой российский шахматист Ян Непомнящий. В другом полуфинале норвежец Магнус Карлсен сыграет с победителем пары между китайцем Дин Лижэнем и американцем Хикару Накамурой. В этом противостоянии после двух матчей счёт равный – 1:1. Гроссмейстеров ждет третья встреча.
Полуфиналы турнира по быстрым шахматам Chessable Masters состоятся с 30 июня по 2 июля, финал — 3-5 июля.
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