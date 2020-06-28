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Гири стал соперником Непомнящего в полуфинале шахматного онлайн-турнира Chessable Masters

Гири стал соперником Непомнящего в полуфинале шахматного онлайн-турнира Chessable Masters
Другие / Шахматы 0

Российский гроссмейстер Александр Грищук не сумел выйти в полуфинал шахматного онлайн-турнира Chessable Masters. Во втором четвертьфинальном матче Грищук проиграл Анишу Гири из Нидерландов со счётом 1:3. Первая встреча тех же оппонентов в четвертьфинале также завершилась победой Гири.

Соперником голландского гроссмейстера по полуфиналу станет другой российский шахматист Ян Непомнящий. В другом полуфинале норвежец Магнус Карлсен сыграет с победителем пары между китайцем Дин Лижэнем и американцем Хикару Накамурой. В этом противостоянии после двух матчей счёт равный – 1:1. Гроссмейстеров ждет третья встреча.

Полуфиналы турнира по быстрым шахматам Chessable Masters состоятся с 30 июня по 2 июля, финал — 3-5 июля.

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