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Впервые с 1945 года не состоится Матч звёзд MLB

Впервые с 1945 года не состоится Матч звёзд MLB
Другие / Прочие виды спорта 0

Матч звёзд Главной лиги бейсбола (MLB) сезона-2019/2020 не состоится из-за пандемии коронавируса, сообщается на официальном сайте организации.

Встреча должна была состояться 14 июля на стадионе «Лос-Анджелес Доджерс». Так как в 2021 году Матч звёзд состоится в Атланте, в Лос-Анджелес игра вернётся в 2022-м.

Решение об отмене Матча звёзд MLB принято впервые 75 лет. Предыдущая отмена была в связи с ограничениями на перемещения из-за Второй мировой войны.

Старт нового сезона MLB, запланированный на март, был перенесён на 23–24 июля. В пятницу, 3 июля, руководство лиги сообщило о результатах массовой сдачи тестов на коронавирус — из 3185 проб 38 дали положительный результат (31 игрок и 7 человек из числа персонала клубов).

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