Легкоатлета Александрова дисквалифицировали на 4 года

Российский легкоатлет Максим Александров получил четырёхлетнюю дисквалификацию. Об этом сообщает пресс-служба ВФЛА. Отсчёт дисквалификации 26-летнего Александрова ведётся с 14 августа 2019 года. Аннулированию подлежат результаты спортсмена, показанные с 27 июля 2019 года.
Сообщается, что Александров нарушил пункт правил 2.1 Общероссийских антидопинговых правил, в котором говорится: «Наличие запрещённой субстанции, или её метаболитов, или маркеров в пробе, взятой у спортсмена. 2.1.1. Персональной обязанностью каждого спортсмена является недопущение попадания запрещённой субстанции в свой организм. Спортсмены несут ответственность за любую запрещённую субстанцию, или её метаболиты, или маркеры, обнаруженные во взятых у них пробах. Соответственно нет необходимости доказывать факт намерения, вины, небрежности или осознанного использования спортсменом при установлении нарушения в соответствии с пунктом 2.1».
Александров специализировался на средних дистанциях. На чемпионатах России его лучшим результатом является четвёртое место в беге на 1500 м.
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