Олимпийский чемпион по борьбе Иваницкий пропал в Московской области

82-летний олимпийский чемпион по вольной борьбе Александр Иваницкий пропал в Московской области, сообщает «Р-Спорт». Пенсионер ушёл из дома в Рузском городском округе и пропал.

«В дежурную часть по Рузскому городскому округу поступило заявление от родственников о розыске отца 1937 года рождения, который 22 июля ушёл из дома. В настоящее время устанавливается его местоположение», — сообщили в полиции.

Александр Иваницкий — советский борец вольного стиля и самбист, олимпийский чемпион 1964 года, многократный чемпион мира, победитель и призёр чемпионатов СССР по вольной борьбе, заслуженный мастер спорта СССР, а впоследствии многолетний руководитель главной редакции спортивных программ Гостелерадио СССР.