Умер победитель Олимпиады-80 Александр Аксинин

На 66-м году жизни скончался чемпион Олимпийских игр 1980 года в эстафете 4х100 метров Александр Аксинин. Об этом сообщается на официальном сайте Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА).



«Он был глыбой, великий спортсмен. С юношеских лет был в сборной, обладал огромным опытом, установил множество рекордов по всем возрастам. Для нас в сборной он был старшим наставником. Огромный опыт эстафет за его плечами, когда мы бегали вместе, он был самым старшим среди нас, всегда был основой эстафеты, на нем всё держалось.



При всех его успехах, всегда был очень дружелюбен, всегда поддерживал, помогал советами — удивительный человек. Неимоверно жаль, что так рано ушёл от нас. Искренние соболезнования родственникам и друзьям, всем, кто его знал. Большая утрата для нашей лёгкой атлетики, для бегового сообщества», — заявил партнёр Аксинина по команде на Олимпиаде в Москве Николай Сидоров.



Кроме Аксинина и Сидорова в состав команды, завоевавшей золотые медали Олимпийских игр в Москве, входили Владимир Муравьёв и Андрей Прокофьев.



На Олимпийских играх 1976 года в Монреале Аксинин стал бронзовым призёром — медаль была выиграна в аналогичной дисциплине — 4х100 метров. В 1982 году Александр стал чемпионом Европы в той же дисциплине. Трёхкратный чемпион СССР.