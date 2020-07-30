Сборные России и Украины по гандболу встретятся в Минске в отборе на ЧЕ-2022

Сборные России и Украины по гандболу встретятся в отборочных матчах к чемпионату Европы 2022 года 5 и 7 ноября в Минске, сообщает пресс-служба Федерации гандбола России на официальном сайте.

В группу к сборным России и Украины также попали национальные команды Чехии и Фарерских островов.

5 ноября: Украина – Россия.

7 ноября: Россия – Украина.

10/11 марта 2021 года: Россия – Чехия.

13/14 марта: Чехия – Россия.

28/29 апреля: Россия – Фарерские острова.

2 мая: Фарерские острова – Россия.

Чемпионат Европы пройдёт в Венгрии и Словакии с 13 по 30 января 2022 года. Участие в турнире уже гарантировали себе четыре команды: сборные стран-организаторов, а также финалисты чемпионата Европы 2020 года — Испания и Хорватия.