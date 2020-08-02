Непомнящий вышел в финал Legends of Chess и сыграет с Карлсеном

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий вышел в финал онлайн-турнира по быстрым шахматам Legends of Chess, обыграв в полуфинале Аниша Гири из Нидерландов.
В первых двух полуфинальных встречах Непомнящий и Гири обменялись победами. Первый полуфинал досрочно выиграл Непомнящий, во втором Гири одолел россиянина в «армагеддоне». Пять партий третьего поединка завершились вничью, после чего в шестой партии Непомнящий, играя белыми фигурами, оказался сильнее и вышел в финал.
В финале, который пройдёт с 3 по 5 августа, Непомнящий сыграет с чемпионом мира норвежцем Магнусом Карлсеном, который выиграл полуфинал у россиянина Петра Свидлера.
Legends of Chess — четвёртый турнир в шахматном туре, организованном Карлсеном. Победителем первого и третьего турниров стал сам норвежец, второй выиграл россиянин Даниил Дубов.
- 2 августа 2020
-
23:49
-
22:27
-
21:23
-
20:28
-
19:32
-
18:29
-
17:31
-
14:59
-
13:30
-
11:26
- 1 августа 2020
-
22:10
-
18:12
-
17:40
-
13:11
-
12:36
-
10:54
- 31 июля 2020
-
21:52
-
20:44
-
18:58
-
18:40
-
18:29
-
14:21
-
13:26
-
11:32
-
11:20
-
09:44
-
09:17
- 30 июля 2020
-
22:39
-
21:38
-
21:04
-
19:31
-
19:08
-
18:51
-
15:03
-
14:33