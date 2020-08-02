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Непомнящий вышел в финал Legends of Chess и сыграет с Карлсеном

Непомнящий вышел в финал Legends of Chess и сыграет с Карлсеном
Другие / Шахматы 0

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий вышел в финал онлайн-турнира по быстрым шахматам Legends of Chess, обыграв в полуфинале Аниша Гири из Нидерландов.

В первых двух полуфинальных встречах Непомнящий и Гири обменялись победами. Первый полуфинал досрочно выиграл Непомнящий, во втором Гири одолел россиянина в «армагеддоне». Пять партий третьего поединка завершились вничью, после чего в шестой партии Непомнящий, играя белыми фигурами, оказался сильнее и вышел в финал.

В финале, который пройдёт с 3 по 5 августа, Непомнящий сыграет с чемпионом мира норвежцем Магнусом Карлсеном, который выиграл полуфинал у россиянина Петра Свидлера.

Legends of Chess — четвёртый турнир в шахматном туре, организованном Карлсеном. Победителем первого и третьего турниров стал сам норвежец, второй выиграл россиянин Даниил Дубов.

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