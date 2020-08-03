«Чемпионат» стал лауреатом премии «Спорт и Россия—2020»

30 июля состоялась официальная церемония награждения лауреатов седьмой ежегодной премии «Спорт и Россия—2020». «Чемпионат» получил премию в номинации «За поддержание интереса к спорту с помощью спецпроектов в период пандемии» в категории «Информационные проекты в области спорта».
Премия «Спорт и Россия» способствует развитию спортивной индустрии и повышению уровня поддержки спорта. Ежегодно премия собирает ведущие организации и компании, которые добились наилучших результатов в сфере продвижения и поддержки спорта в России для признания их достижений и вручения независимой награды. Принять участие в премии «Спорт и Россия» может любая компания, деятельность которой направлена на развитие и поддержку спорта. В 2020 году отбор победителей проходил в 10 категориях, особое внимание в этом году уделили категории «Спортивные товары и услуги».
В рамках деловой части программы мероприятия состоялся форум #БизнесСпортИнвестиции и круглый стол «Массовый спорт и решение WADA о санкциях в отношении России». Центральной темой форума стала тема «Влияние пандемии на спортивную индустрию».
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