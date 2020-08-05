Селби вышел во второй раунд чемпионата мира по снукеру, Мёрфи и Аллен выбыли

В Шеффилде (Англия) продолжается чемпионат мира по снукеру. В стартовом раунде поражения потерпели чемпион мира 2005 года Шон Мёрфи и Марк Аллен. С победы стартовал трёхкратный чемпион мира Марк Селби.

Снукер. Чемпионат мира. Шеффилд. Первый раунд

Ноппон Саенгхам (Таиланд) – Шон Мёрфи (Англия) – 10:4.

Марк Селби (Англия) – Джордан Браун (Северная Ирландия) – 10:6.

Джейми Кларк (Уэльс) – Марк Аллен (Северная Ирландия) – 10:8.

Стивен Магуайр (Шотландия) – Мартин Гулд (Англия) – 2:7 (после первой сессии).

Барри Хоукинс (Англия) – Александр Урсенбахер (Швейцария) – 7:2 (после первой сессии).

Ранее в 1/8 финала вышли действующий чемпион мира Джадд Трамп (Англия), Стюарт Бинэм (Англия), Дин Цзюньхуэй (Китай), Марк Уильямс (Уэльс), Джон Хиггинс (Шотландия), Нил Робертсон (Австралия), Курт Мафлин (Норвегия), Кайрен Уилсон (Англия), Ронни О’Салливан (Англия), Янь Бинтао (Китай) и Энтони Макгилл (Шотландия).