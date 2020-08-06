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Джон Хиггинс сделал максимальный брейк на чемпионате мира по снукеру

Джон Хиггинс сделал максимальный брейк на чемпионате мира по снукеру
Другие / Прочие виды спорта 0

Четырёхкратный чемпион мир шотландец Джон Хиггинс выполнил максимальный брейк на чемпионате мира по снукеру в Шеффилде (Англия). В 12-й партии матча 1/8 финала с представителем Норвегии Куртом Мафлином 45-летний Хиггинс набрал максимально возможные 147 очков.

Это 10-й максимальный брейк в карьере Хиггинса. Предыдущий ему покорился в 2018 году. Лидером по количеству максимальных брейков за карьеру является пятикратный чемпион мира англичанин Ронни О'Салливан (15).

Одержав победу, Джон сократил отставание в матче — 5:7.

В 1/8 финала чемпионата мира также состоятся матчи:
Марк Уильямс (Уэльс) – Стюарт Бинэм (Англия).
Марк Селби (Англия) – Ноппон Саенгхам (Таиланд).
Джадд Трамп (Англия) – Янь Бинтао (Китай).
Энтони Макгилл (Шотландия) – Джейми Кларк (Уэльс).
Дин Цзюньхуэй (Китай) – Ронни О’Салливан (Англия).
Мартин Гулд (Англия) – Кайрен Уилсон (Англия).
Барри Хоукинс (Англия) – Нил Робертсон (Австралия).

Определились все участники 1/8 финала чемпионата мира по снукеру
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