Джон Хиггинс сделал максимальный брейк на чемпионате мира по снукеру

Четырёхкратный чемпион мир шотландец Джон Хиггинс выполнил максимальный брейк на чемпионате мира по снукеру в Шеффилде (Англия). В 12-й партии матча 1/8 финала с представителем Норвегии Куртом Мафлином 45-летний Хиггинс набрал максимально возможные 147 очков.

Это 10-й максимальный брейк в карьере Хиггинса. Предыдущий ему покорился в 2018 году. Лидером по количеству максимальных брейков за карьеру является пятикратный чемпион мира англичанин Ронни О'Салливан (15).

Одержав победу, Джон сократил отставание в матче — 5:7.

В 1/8 финала чемпионата мира также состоятся матчи:

Марк Уильямс (Уэльс) – Стюарт Бинэм (Англия).

Марк Селби (Англия) – Ноппон Саенгхам (Таиланд).

Джадд Трамп (Англия) – Янь Бинтао (Китай).

Энтони Макгилл (Шотландия) – Джейми Кларк (Уэльс).

Дин Цзюньхуэй (Китай) – Ронни О’Салливан (Англия).

Мартин Гулд (Англия) – Кайрен Уилсон (Англия).

Барри Хоукинс (Англия) – Нил Робертсон (Австралия).