Джон Хиггинс сделал максимальный брейк на чемпионате мира по снукеру

Четырёхкратный чемпион мир шотландец Джон Хиггинс выполнил максимальный брейк на чемпионате мира по снукеру в Шеффилде (Англия). В 12-й партии матча 1/8 финала с представителем Норвегии Куртом Мафлином 45-летний Хиггинс набрал максимально возможные 147 очков.
Это 10-й максимальный брейк в карьере Хиггинса. Предыдущий ему покорился в 2018 году. Лидером по количеству максимальных брейков за карьеру является пятикратный чемпион мира англичанин Ронни О'Салливан (15).
Одержав победу, Джон сократил отставание в матче — 5:7.
В 1/8 финала чемпионата мира также состоятся матчи:
Марк Уильямс (Уэльс) – Стюарт Бинэм (Англия).
Марк Селби (Англия) – Ноппон Саенгхам (Таиланд).
Джадд Трамп (Англия) – Янь Бинтао (Китай).
Энтони Макгилл (Шотландия) – Джейми Кларк (Уэльс).
Дин Цзюньхуэй (Китай) – Ронни О’Салливан (Англия).
Мартин Гулд (Англия) – Кайрен Уилсон (Англия).
Барри Хоукинс (Англия) – Нил Робертсон (Австралия).
- 6 августа 2020
-
14:25
-
13:40
-
13:01
-
09:03
- 5 августа 2020
-
23:21
-
22:27
-
21:35
-
21:22
-
18:07
-
16:56
-
16:17
-
15:23
-
10:25
-
09:08
-
00:31
- 4 августа 2020
-
23:08
-
22:24
-
17:42
-
13:20
-
10:41
-
09:25
-
09:02
- 3 августа 2020
-
21:46
-
20:49
-
18:45
-
15:37
-
14:19
-
11:57
-
11:38
-
10:40
-
09:19
-
09:16
- 2 августа 2020
-
23:49
-
22:27
-
21:23