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Участник семи Олимпиад Долидович: белорусы вышли на протесты, потому что их считают быдлом

Участник семи Олимпиад Долидович: белорусы вышли на протесты, потому что их считают быдлом
Другие / Лыжный спорт 0

Белорусский лыжник участник семи Олимпиад и 12 чемпионов мира Сергей Долидович прокомментировал акции протеста в Беларуси, вызванные итогами президентских выборов.

«На эмоциях могу наговорить много лишнего, но то, что происходит, даже не знаю, как объяснить, как назвать.

Ответ ОМОНа просто несоизмерим с поступками простых людей. Горожане выходят на улицы с телефонами, фонариками. Пока на видео не увидел ни одного человека с палкой в руке. Может, такие есть где-то в другом месте, но я заметил только безоружных, с поднятыми руками.

Люди не вышли на протесты из-за того, что мы плохо живем. Нет. Люди вышли, потому что их считают быдлом. Кстати, не стоит оскорблять и людей в форме. Среди них тоже есть нормальные, адекватные люди. Но, повторюсь, всё началось из-за того, как посчитали наши голоса. Давайте быть честными и откровенными. Кто всё это организовал, посчитал и опубликовал – главные виновники событий в стране», — цитирует Долидовича «Трибуна».

9 августа в Беларуси состоялись выборы президента. Согласно официальным данным, победил действующий президент страны Александр Лукашенко, который набрал более 80% голосов. После объявления официальных результатов в стране начались массовые акции протеста. В крупнейших городах Беларуси местные жители начали строить баррикады, происходят столкновения с правоохранителями.

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