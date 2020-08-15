Участник семи Олимпиад Долидович: белорусы вышли на протесты, потому что их считают быдлом

Белорусский лыжник участник семи Олимпиад и 12 чемпионов мира Сергей Долидович прокомментировал акции протеста в Беларуси, вызванные итогами президентских выборов.



«На эмоциях могу наговорить много лишнего, но то, что происходит, даже не знаю, как объяснить, как назвать.



Ответ ОМОНа просто несоизмерим с поступками простых людей. Горожане выходят на улицы с телефонами, фонариками. Пока на видео не увидел ни одного человека с палкой в руке. Может, такие есть где-то в другом месте, но я заметил только безоружных, с поднятыми руками.



Люди не вышли на протесты из-за того, что мы плохо живем. Нет. Люди вышли, потому что их считают быдлом. Кстати, не стоит оскорблять и людей в форме. Среди них тоже есть нормальные, адекватные люди. Но, повторюсь, всё началось из-за того, как посчитали наши голоса. Давайте быть честными и откровенными. Кто всё это организовал, посчитал и опубликовал – главные виновники событий в стране», — цитирует Долидовича «Трибуна».



9 августа в Беларуси состоялись выборы президента. Согласно официальным данным, победил действующий президент страны Александр Лукашенко, который набрал более 80% голосов. После объявления официальных результатов в стране начались массовые акции протеста. В крупнейших городах Беларуси местные жители начали строить баррикады, происходят столкновения с правоохранителями.

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