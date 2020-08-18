Российский велогонщик выиграл однодневную гонку «Джиро д’Эмилия»

Российский велогонщик команды «Астана» Александр Власов стал победителем однодневной гонки «Джиро д’Эмилия».

Протяжённость дистанции составила 199,7 км. Россиянин преодолел её за 4 часа 59 минут 41 секунду. Второе место занял португалец Жоау Алмейда, представляющий команду Deceuninck Quick Step. Он уступил российскому велогонщику 9 секунд. Тройку лучших замкнул итальянец Диего Улисси из команды UAE Team Emirates. Победитель опередил его на 18 секунд.

Власов является одним из основных кандидатов на попадание в сборную России на Олимпийские игры в Токио в 2021 году.

Велогонки. Джиро Д’Эмилия

1. Александр Власов (Astana Pro Team/Россия) — 4:59,41

2. Жоау Алмейда (Decuninck Quick Step/Португалия) — + 0:00,9

3. Диего Улисси (UAE Team Emirates/Италия) — + 0:00,18.