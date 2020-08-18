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Накамура победил Карлсена и вновь вышел вперёд в Гранд-финале онлайн-турнира

Накамура победил Карлсена и вновь вышел вперёд в Гранд-финале онлайн-турнира
Другие / Шахматы 0

Американский теннисист Хикару Накамура одержал победу над норвежцем Магнусом Карлсеном в пятом матче Гранд-финала шахматного онлайн-турнира Magnus Carlsen Chess Tour. После шести партий счёт был ничейным — 3:3. В итоге соперники сыграли «армагеддон», который выиграл Накамура. После этого счёт в серии стал 3-2 в пользу американца.

В Гранд-финале участвовало четыре гроссмейстера, показавших наилучшие результаты по итогам четырёх онлайн-турниров: Карлсен и россиянин Даниил Дубов — как победители, китаец Дин Лижэнь и Накамура — как показавшие наилучшие результаты среди остальных шахматистов. В полуфинальных встречах Карлсен обыграл представителя Китая, Накамура — россиянина.

Призовой фонд Гранд-финала составляет $ 300 тыс., всей серии соревнований — $ 1 млн.

Карлсен сравнял счёт в финале онлайн-турнира с Накамурой
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