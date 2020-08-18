Карлсен сравнял счёт в финале онлайн-турнира с Накамурой

Норвежский гроссмейстер Магнус Карлсен нанёс поражение американцу Хикару Накамуре в четвёртом матче финальной серии онлайн-турнира Magnus Carlsen Chess Tour.
Карлсен победил со счётом 2,5:1,5. Он сравнял счёт в серии – 2-2.
Матчи турнира состоят из четырёх партий в быстрые шахматы. При равном счёте проводится «армагеддон».
В Гранд-финале участвовали четыре гроссмейстера, показавшие наилучшие результаты по итогам четырёх онлайн-турниров: Карлсен и россиянин Даниил Дубов — как победители, китаец Дин Лижэнь и Накамура — как показавшие наилучшие результаты среди остальных шахматистов. В полуфинальных встречах Карлсен обыграл представителя Китая, Накамура — россиянина.
Призовой фонд Гранд-финала составляет $ 300 тыс., всей серии соревнований — $ 1 млн.
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