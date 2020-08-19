Губерниев: мы правда жрали допинг, но сейчас остались лишь единичные случаи
Известный комментатор Дмитрий Губерниев поделился мнением о проблеме применения допинга российскими спортсменами. По словам Губерниева, российский спорт раньше сильно погряз в допинге.
«Мы в своё время серьёзно погрязли в этом. Серьёзно. Много побед в биатлоне, в лыжах на эритропоэтине. Это правда. Возможно, мы не осознавали всей опасности. Эта зараза проникла очень глубоко. Я видел, как некоторые люди переставали работать, потому что можно было использовать чудодейственный препарат. Это чудовищно.
Мы жрали допинг, мы его жрали, правда, проблемы были. Но мы эти проблемы осознали и постарались захлопнуть эту крышку. Остались лишь единичные случаи», — цитирует Губерниева РИА «Новости» со ссылкой на интервью комментатора Ирине Шихман.
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