Губерниев: мы правда жрали допинг, но сейчас остались лишь единичные случаи

Известный комментатор Дмитрий Губерниев поделился мнением о проблеме применения допинга российскими спортсменами. По словам Губерниева, российский спорт раньше сильно погряз в допинге.

«Мы в своё время серьёзно погрязли в этом. Серьёзно. Много побед в биатлоне, в лыжах на эритропоэтине. Это правда. Возможно, мы не осознавали всей опасности. Эта зараза проникла очень глубоко. Я видел, как некоторые люди переставали работать, потому что можно было использовать чудодейственный препарат. Это чудовищно.

Мы жрали допинг, мы его жрали, правда, проблемы были. Но мы эти проблемы осознали и постарались захлопнуть эту крышку. Остались лишь единичные случаи», — цитирует Губерниева РИА «Новости» со ссылкой на интервью комментатора Ирине Шихман.