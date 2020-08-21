Глава Федерации лёгкой атлетики Беларуси: Лукашенко — не мой президент

Президент Федерации лёгкой атлетики Беларуси (ФЛАБ) Вадим Девятовский выразил своё отношение к президенту страны Александру Лукашенко.
«Лукашенко — не мой президент!» — написал Вадим на своей странице в «Фейсбуке».
Ещё 4 августа позиция Девятовского по отношению к Лукашенко была иной. Комментируя послание президента к белорусскому народу, Вадим написал в «Фейсбуке»:
«Очень эмоциональное, как никогда, выступление президента страны! Всё, о чём сказал президент, понятно и очевидно. Видно, что каждое слово говорится от сердца и с неподдельной заботой о стране и её будущем! Вперёд, Беларусь!»
Девятовский возглавляет ВЛАБ с 2014 года. В период с 2012 по 2019 год являлся депутатом Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь.
9 августа в Беларуси состоялись выборы президента. Согласно официальным данным, победил действующий президент страны Александр Лукашенко, который набрал более 80% голосов. После объявления официальных результатов в стране начались массовые акции протеста. В крупнейших городах Беларуси местные жители начали строить баррикады, происходят столкновения с правоохранителями, которые расправляются с протестующими.
- 21 августа 2020
-
12:36
-
11:25
-
10:09
- 20 августа 2020
-
23:38
-
22:16
-
20:28
-
17:54
-
16:44
-
15:02
-
12:55
-
11:56
-
11:41
-
00:34
- 19 августа 2020
-
21:55
-
21:41
-
19:14
-
17:28
-
15:20
-
12:10
-
10:24
-
09:42
-
09:27
-
08:31
- 18 августа 2020
-
22:39
-
22:20
-
19:26
-
18:58
-
17:28
-
15:21
-
14:47
-
12:08
-
11:27
-
10:22
-
09:26
-
00:55