Глава Федерации лёгкой атлетики Беларуси: Лукашенко — не мой президент

Президент Федерации лёгкой атлетики Беларуси (ФЛАБ) Вадим Девятовский выразил своё отношение к президенту страны Александру Лукашенко.



«Лукашенко — не мой президент!» — написал Вадим на своей странице в «Фейсбуке».



Ещё 4 августа позиция Девятовского по отношению к Лукашенко была иной. Комментируя послание президента к белорусскому народу, Вадим написал в «Фейсбуке»:



«Очень эмоциональное, как никогда, выступление президента страны! Всё, о чём сказал президент, понятно и очевидно. Видно, что каждое слово говорится от сердца и с неподдельной заботой о стране и её будущем! Вперёд, Беларусь!»

Девятовский возглавляет ВЛАБ с 2014 года. В период с 2012 по 2019 год являлся депутатом Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь.

9 августа в Беларуси состоялись выборы президента. Согласно официальным данным, победил действующий президент страны Александр Лукашенко, который набрал более 80% голосов. После объявления официальных результатов в стране начались массовые акции протеста. В крупнейших городах Беларуси местные жители начали строить баррикады, происходят столкновения с правоохранителями, которые расправляются с протестующими.