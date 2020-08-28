ВАДА отреагировало на увольнение Юрия Гануса с поста гендиректора РУСАДА

Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) выразило обеспокоенность отстранением Юрия Гануса с поста генерального директора Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

«Всемирное антидопинговое агентство признаёт принятое сегодня учредителями РУСАДА, а именно Олимпийским комитетом России и Паралимпийским комитетом России, решение об отстранении Юрия Гануса с должности генерального директора РУСАДА. Также ВАДА приняло к сведению уход заместителя гендиректора РУСАДА Маргариты Пахноцкой и независимого международного эксперта, члена наблюдательного совета РУСАДА Сергея Хрычикова.

Эти события усиливают озабоченность, выраженную ВАДА в заявлении от 5 августа в отношении того, каким образом учредители приняли решение в отношении Гануса после рекомендации наблюдательного совета РУСАДА; подчёркивают критическую важность для РУСАДА сохранения своей операционной независимости в будущем. ВАДА находится в контакте с РУСАДА и российскими властями, чтобы получить дополнительные разъяснения в отношении последних событиях и передаст информацию в комитет по соответствию (CRC).

Поскольку дело о несоответствии РУСАДА находится на рассмотрении в Спортивном арбитражном суде, ВАДА будет продолжать внимательно следить за развитием событий. Одним из важнейших элементов Всемирного антидопингового кодекса является то, что национальные антидопинговые организации, такие как РУСАДА, должны быть защищены от вмешательства в их оперативные решения и деятельность, чтобы вести свою работу независимо и эффективно», — приводит официальное заявление ВАДА пресс-служба организации.