Легендарный Тони Хоук помог самой юной скейтбордистке мира выполнить опасный трюк

Легенда скейтбординга американец Тони Хоук поделился опытом с самой юной профессиональной скейтбордисткой Скай Браун. При помощи Хоука 12-летняя британка съехала с 30-метровой мегарамы.



52-летний скейтер выложил на своей странице в «Твиттере» три попытки Браун. Испытывая сильное волнение, девочка всё же выполнила задачу — спустилась по мегараме и успешно приземлилась на другом трамплине.



«Не делал ничего подобного много лет, а это был отличный повод научиться этому заново», — написал Хоук.

В полной версии ролика, опубликованного на YouTube-канале другого знаменитого скейтбордиста, Эллиота Слоуна, этот же спуск выполняет и Тони.



Тони Хоук — первый зарегистрированный скейтбордист, выполнивший трюк Indy 900 (прыжок на рампе, сопровождающийся оборотом вокруг себя на 900 градусов). Обладатель премии «Молодой Голливуд» 2002 года в номинации «Икона современной культуры».

12-летняя Скай Браун — обладательница бронзовой медали чемпионата мира в Рио-де-Жанейро. В 2020 году она должна была стать самой юной представительницей Великобритании на Олимпийских играх.