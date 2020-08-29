Легендарный Тони Хоук помог самой юной скейтбордистке мира выполнить опасный трюк

Легенда скейтбординга американец Тони Хоук поделился опытом с самой юной профессиональной скейтбордисткой Скай Браун. При помощи Хоука 12-летняя британка съехала с 30-метровой мегарамы.
52-летний скейтер выложил на своей странице в «Твиттере» три попытки Браун. Испытывая сильное волнение, девочка всё же выполнила задачу — спустилась по мегараме и успешно приземлилась на другом трамплине.
«Не делал ничего подобного много лет, а это был отличный повод научиться этому заново», — написал Хоук.
В полной версии ролика, опубликованного на YouTube-канале другого знаменитого скейтбордиста, Эллиота Слоуна, этот же спуск выполняет и Тони.
Тони Хоук — первый зарегистрированный скейтбордист, выполнивший трюк Indy 900 (прыжок на рампе, сопровождающийся оборотом вокруг себя на 900 градусов). Обладатель премии «Молодой Голливуд» 2002 года в номинации «Икона современной культуры».
12-летняя Скай Браун — обладательница бронзовой медали чемпионата мира в Рио-де-Жанейро. В 2020 году она должна была стать самой юной представительницей Великобритании на Олимпийских играх.
- 29 августа 2020
-
12:40
-
10:17
- 28 августа 2020
-
22:36
-
19:56
-
19:05
-
18:58
-
18:28
-
18:08
-
17:00
-
16:56
-
15:08
-
14:43
-
14:32
-
14:23
-
14:11
-
10:18
-
09:38
-
03:33
-
01:23
- 27 августа 2020
-
22:27
-
20:16
-
18:48
-
17:56
-
02:47
- 26 августа 2020
-
22:46
-
19:57
-
19:25
-
19:24
-
18:46
-
18:40
-
17:31
-
14:32
-
11:01
-
09:20
- 25 августа 2020
-
23:08