Полицейские рядом с местом проведения «Тур де Франс» атаковали пару, не надевшую маски
Французские полицейские арестовали двух человек в Ницце за то, что они не надели медицинские маски. Инцидент произошёл недалеко от прохождения маршрута веломногодневки «Тур де Франс».
Судя по видео, полицейские прижали мужчину и женщину к земле, действуя крайне жёстко и даже агрессивно. Свидетели произошедшего громко выражали недоумение в связи с действиями полицейских, но те не останавливались.
Запись можно посмотреть в «твиттере» Cerveaux non disponibles.
Во Франции действуют жёсткие меры безопасности, направленные на предотвращение пандемии коронавируса. При этом в Европе проходят демонстрации, участники которых требуют отменить карантинные меры. Так, на демонстрации в Берлине собрались десятки тысяч человек.
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