Смирнов: США давно засветились в нездоровом интересе к международным спортивным институтам

Почётный член Международного олимпийского комитета (МОК) Виталий Смирнов прокомментировал конфликт США и Всемирного антидопингового агентства (ВАДА). Напомним, ранее глава ВАДА Витольд Банька пригрозил США отстранением от Олимпийских игр в случае отказа финансировать организацию, после того как Управление по борьбе с наркотиками призвало конгресс США рассмотреть отказ от финансирования ВАДА, если организация не проведёт реформ.

«Пока это требование политиков. Мы же взаимодействуем не с политическими органами стран, а с аффилированными членами – национальными олимпийскими комитетами, чья позиция и должна рассматриваться, сейчас мы её не видим.

Подобные призывы конгрессменов раздавались и раньше, вспомните Джона Маккейна. Он же был известен не только своими последними заявлениями, это тот самый Маккейн, который расследовал дело о коррупции в Международном олимпийском комитете в конце 90-х. Тогда он выступал за перенос МОК на территорию США, именно с ним тогда воевал Хуан Антонио Самаранч. Конгрессмены США уже давно засветились в своём нездоровом интересе к международным спортивным институтам», — цитирует Смирнова ТАСС.