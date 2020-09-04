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Глава ВАДА пригрозил США отстранением от ОИ в случае отказа финансировать организацию

Глава ВАДА пригрозил США отстранением от ОИ в случае отказа финансировать организацию
Другие / Прочие виды спорта 0

Глава Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Витольд Банька заявил, что спортсмены из США могут быть отстранены от Олимпийских игр, если в стране примут решение прекратить финансировать организацию.

Ранее Управление по борьбе с наркотиками призвало Конгресс США рассмотреть отказ от финансирования ВАДА, если организация не проведёт реформ.

«Прекращение финансирования ВАДА со стороны США может возыметь серьёзные последствия для американских спортсменов. К нам обратились правительства нескольких стран мира, которых шокировали угрозы коллег из США. Они хотят, чтобы мы рассмотрели поправку к стандарту соответствия, где будет сказано, что неуплата правительством взноса в ВАДА может привести к тому, что антидопинговое агентство соответствующей страны будет объявлено не соответствующим кодексу организации. Это приведёт к последствиям для спортсменов из этой страны, включая их отстранение от участия в Олимпиаде и других крупных международных соревнованиях», — цитирует Баньку Reuters.

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